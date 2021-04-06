Прокуратура поверит установку вышки «МТС» рядом с домами на Старателе в Нижнем Тагиле

Напомним, жители домов по адресу Крымская выступили против установки вышки сотовой связи «МТС». Тагильчане считают, что оборудование будет размещено слишком близко к домам и детской площадке, и попросили перенести его подальше от жилой зоны. Они выразили опасения, что вышка окажет отрицательное воздействие на здоровье. Организаторы сообщили жителям, что на установку вышки имеется разрешение от Роспотребнадзора. В пресс-службе ПАО «МТС» прокомментировали TagilCity.ru, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил.