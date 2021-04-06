Прокуратура поверит установку вышки «МТС» рядом с домами на Старателе в Нижнем Тагиле

Прокуратура поверит установку вышки «МТС» рядом с домами на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:35ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила по жалобам жителей поселка Старатель проводит проверку по факту установки вышки сотовой связи «МТС» вблизи жилых домов по улице Крымская.

В производстве – проводим проверку, запрашиваем документы, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Иван Перегуд.

Напомним, жители домов по адресу Крымская выступили против установки вышки сотовой связи «МТС». Тагильчане считают, что оборудование будет размещено слишком близко к домам и детской площадке, и попросили перенести его подальше от жилой зоны. Они выразили опасения, что вышка окажет отрицательное воздействие на здоровье. Организаторы сообщили жителям, что на установку вышки имеется разрешение от Роспотребнадзора. В пресс-службе ПАО «МТС» прокомментировали TagilCity.ru, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил.

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