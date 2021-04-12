Светофорное регулирование вводится на перекрестке Фестивальная — Кулибина в Тагиле

Светофорное регулирование вводится на перекрестке Фестивальная — Кулибина в Тагиле
Сегодня, 12:15ПолитикаФото: Александра Логинова
С понедельника, 12 апреля светофорное регулирование вводится на перекрестке улиц Фестивальная — Кулибина в Нижнем Тагиле.

О том, что с 14 часов 12 апреля светофорное регулирование вводится на перекрестке улиц Фестивальная — Кулибина в Нижнем Тагиле в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными.

Руководствуйтесь сигналами светофора, подъезжая к данному перекрестку, призвали тагильчан в городском ГИБДД.

Напомним, до конца апреля 2021 года изменился график приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг, сообщили в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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