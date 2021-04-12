О том, что с 14 часов 12 апреля светофорное регулирование вводится на перекрестке улиц Фестивальная — Кулибина в Нижнем Тагиле в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».