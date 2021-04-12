Вице-мэром Екатеринбурга назначен Рустам Галямов

Вице-мэром Екатеринбурга назначен Рустам Галямов
Сегодня, 12:17ПолитикаФото: pixabay.com
Новым заместителем главы Екатеринбурга стал Рустам Галямов. Информация о назначении размещена на официальном сайте городской администрации.

Рустам Галямов ранее замещал должность заместителя министра строительства Свердловской области. Далее исполнял обязанности замглавы Фонда капремонта многоквартирных домов в Москве. Изначально чиновник работал в ХМАО и Тюменской области, сообщает «ИА Regnum».

Чиновник ранее был заместителем главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. Перед этим он короткое время проработал замминистра строительства Свердловской области. Карьеру чиновник начинал в Тюменской области и ХМАО.

Напомним, депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов региона Александра Старкова.

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