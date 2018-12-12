Получила выговор: директор свердловского департамента Глацких вернулась к работе

Проверка, инициированная в отношении руководителя свердловского департамента молодежной политики, закончена. За свое высказывание о том, что государство «никому ничего не должно» и «не просило вас рожать» Ольга Глацких получила выговор, соответствующий указ был подписан губернатором Свердловской области 10 декабря.

Также стало известно, что с 10 декабря Глацких вернулась к исполнению своих должностных обязанной, соответствующее распоряжение подписал Евгений Куйвашев. В тот же день губернатор региона заявил о реструктуризации, теперь департамент молодежной политики войдет в состав Областного министерства образования, сообщает РИА «Новый День».