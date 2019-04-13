Сенаторы из Свердловской области Россель и Чернецкий отчитались о доходах
Сегодня, 15:22ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экс-глава Свердловской области Эдуард Россель заработал за 2018 год 11,9 млн рублей, за аналогичный период доход бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого составил 8,7 млн рублей. Информация о финансах сенаторов появилась на сайте Совета Федерации.
Согласно документу, в собственности Эдуарда Росселя - два участка, жилой дом, гараж и два дорогостоящих автомобиля.
Доход супруги Росселя составил в 2018 году 156 тысяч. В собственности женщины находится квартира площадью 228 кв метров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аркадий Чернецкий, который является вторым членом Совета Федерации от Свердловской области, в 2018 году получил 8 млн 731 тысячу рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2017 году. Жена сенатора за прошлый год заработала 2,9 млн рублей.
В собственности экс-мэра Екатеринбурга - земельный участок, жилой дом, гараж и автомобиль.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Расходы чиновников Свердловской области и их бывших супругов будут проверяться в течение трех лет после увольнения
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей