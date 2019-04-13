Сенаторы из Свердловской области Россель и Чернецкий отчитались о доходах

Согласно документу, в собственности Эдуарда Росселя - два участка, жилой дом, гараж и два дорогостоящих автомобиля.

Доход супруги Росселя составил в 2018 году 156 тысяч. В собственности женщины находится квартира площадью 228 кв метров.

Аркадий Чернецкий, который является вторым членом Совета Федерации от Свердловской области, в 2018 году получил 8 млн 731 тысячу рублей, что на 1,5 млн больше, чем в 2017 году. Жена сенатора за прошлый год заработала 2,9 млн рублей.