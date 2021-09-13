Метеорологи ожидают заморозки в Свердловской области

Метеорологи ожидают заморозки в Свердловской области
Метеорологи ожидают заморозки в Свердловской области
Сегодня, 17:34ПолитикаФото: 1MI
Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о 5 классе горимости леса по региональной шкале 14 сентября 2021 года.

Во время пожарной опасности 14 сентября 2021 года могут отмечаться следующие опасные факторы: образование пламени, нагрев тепловым потоком, вероятность получения теплового удара, рассказали в учреждении. Также может наблюдаться помутнение воздуха и образование опасных дымов.

В ночь на 14 сентября 2021 года синоптики также ожидают о заморозках в воздухе и на почве -3°, -5°.

Напомним, свердловским спасателям выплатят премии в размере 50 тысяч рублей за тушение лесных пожаров, которые начались в регионе в середине августа 2021 года.

Материалы по теме:
Свердловская областьэкстренное предупреждениепожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы