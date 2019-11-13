Николай Цуканов предложил создать стандарт качества жизни людей

По его мнению, создание четких критериев позволит эффективнее реализовывать национальные проекты. Каждый гражданин, независимо от места жительства, должен иметь равный доступ к социальным услугам.

Один из путей решения, на мой взгляд, разработка и решение на федеральном уровне базовых инфраструктурных и социальных стандартов. Такие стандарты позволят определить четкие направления развития муниципалитетов на всей территории страны, сказал Цуканов на заседании совета по вопросам развития местного самоуправления.

Он отметил, что критерии могут меняться в зависимости от численности населения муниципалитета.

Также для повышения качества жизни людей должна развиваться цифровая экономика, в том числе и внедряться технологии «умного» города. Это позволит быстро и эффективно решать типичные городские проблемы, к примеру, организовывать движение транспорта, улучшать качество оказываемых социальных услуг.