Мэрия Екатеринбурга заплатит 4,5 млн руб. за трансляцию программ с участием политиков
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс среди телеканалов на трансляцию программ с участием представителей мэрии, гордумы, избирательной комиссии и счётной палаты. Начальная цена контракта составила почти 4,5 млн рублей.
Исполнитель, который выиграет тендер, должен будет заниматься организацией и трансляцией 49 телепрограмм длительностью не менее 25 минут. Обязательным условием является отсутствие рекламы в процессе показа.
Съемки программ с участием политиков планируется проводить в Екатеринбурге в специально подготовленной студии.
Согласно контракту, стационарное студийное помещение должно находиться в стадии постоянной готовности для записи в любое время по требованию заказчика.
Предполагается, что трансляция программ должна осуществляться в промежутке с 18:00 до 20:00 по понедельникам, с анонсированием каждого выпуска.
Период выполнения работ – до 31 декабря 2019 года. Финансирование данного проекта будет выделено из городского бюджета, сообщает «Областная газета».
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