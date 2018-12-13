Мэрия Екатеринбурга заплатит 4,5 млн руб. за трансляцию программ с участием политиков

Исполнитель, который выиграет тендер, должен будет заниматься организацией и трансляцией 49 телепрограмм длительностью не менее 25 минут. Обязательным условием является отсутствие рекламы в процессе показа.

Съемки программ с участием политиков планируется проводить в Екатеринбурге в специально подготовленной студии.

Согласно контракту, стационарное студийное помещение должно находиться в стадии постоянной готовности для записи в любое время по требованию заказчика.

Предполагается, что трансляция программ должна осуществляться в промежутке с 18:00 до 20:00 по понедельникам, с анонсированием каждого выпуска.