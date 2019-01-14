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Политолог Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Политолог Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга

Сегодня, 15:22ПолитикаФото: личная страница в Facebook Михаила Коробельникова/Михаил-Коробельников/100000618478705
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