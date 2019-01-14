Политолог Коробельников возглавил департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 15:22ПолитикаФото: личная страница в Facebook Михаила Коробельникова/Михаил-Коробельников/100000618478705
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В Екатеринбурге администрация определилась с главой департамента внутренней политики, его возглавит политолог Михаил Коробельников.
Сюжеты: Екатеринбург
Департамент внутренней политики администрации Екатеринбурга возглавит политолог Михаил Коробельников. Отмечается, что у Коробельникова имеется большой опыт работы в данном направлении.
Известно, что информационно-аналитический департамент разделен на несколько частей: департаменты информационной и внутренней политики.
Ранее предполагалось, что главой новой структуры станет чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Котлярова. Но в октябре 2018 года она возглавила информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга, информирует «УралИнформБюро».
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