Восемь уральцев получили «мастеров» и «хранителей» народных художественных промыслов

Звания мастеров получили трое жителей Туринска, и по одному из Сысерти и Екатеринбурга. У троих из них основная специализация — это художественная обработка дерева, у одного — обработка керамики и еще у одного — обработка камня.
Звание «Хранителей» получили трое екатеринбуржцев — профессор кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, научный редактор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и директор музейного центра «Гамаюн».
Напомни, звания присуждаются в регионе с января 2017 года.