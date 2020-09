Восемь уральцев получили «мастеров» и «хранителей» народных художественных промыслов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о присвоении званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звания мастеров получили трое жителей Туринска, и по одному из Сысерти и Екатеринбурга. У троих из них основная специализация — это художественная обработка дерева, у одного — обработка керамики и еще у одного — обработка камня. Распоряжение Photo: Портал официальной правовой информации Звание «Хранителей» получили трое екатеринбуржцев — профессор кафедры истории искусств и музееведения УрФУ, научный редактор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и директор музейного центра «Гамаюн». Напомни, звания присуждаются в регионе с января 2017 года.

