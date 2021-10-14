Глава Минздрава РФ Мурашко не приедет в Екатеринбург из-за нарушения протокола

Глава Минздрава РФ Мурашко не приедет в Екатеринбург из-за нарушения протокола

Глава Минздрава РФ Мурашко не приедет в Екатеринбург из-за нарушения протокола

Сегодня, 15:56
Политика
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РФ
Утечка информации о предполагаемом визите главы Минздрава России Михаила Мурашко стала причиной его отказа от поездки на Урал.

14 октября стало известно, что руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко все-таки отменил свой рабочий визит в Свердловскую область, сообщает E1.

В самом федеральном ведомстве комментариев пока не дают, но, по информации источника E1, министру не понравилось, что еще до подписания всех документов о визите и согласования протокола поездки, информация попала в СМИ.

Напомним, вырванные из контекста слова выступления Михаила Мурашко о вакцине против COVID-19 для детей, стали причиной недавнего скандала среди населения России. Родители несовершеннолетних детей негодовали о якобы скором начале обязательной вакцинации детей против коронавируса.

Сюжеты:
Екатеринбург
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