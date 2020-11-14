Эксперты назвали причины отставки полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова

По мнению экспертов, отставка Цуканова не было неожиданностью, поскольку присутствовали некоторые вопросы, которые экс-полпред не сумел решить, находясь на своем посту.
Политолог Антон Бондарь выделил две причины, которые могли повлиять на принятое решение:
По мнению директора центра политического анализа Павла Данилина, отставка связана с количеством нерешенных в области проблем.
Я считаю, что касается Цуканова, в целом по региону были проблемы, много элитарных конфликтов было. И вообще были вопросы. Поэтому отставка Цуканова была ожидаема,процитировало TagilCity.ru слова Данилина.
В результате, эксперты сошлись во мнении, что Николаю Цуканову было не настолько тяжело покинуть должность, как могло показаться.
Он уже в последнее время отяготился этой работой. Был ряд конфликтов, которые ему не удалось купировать, начиная со шпиона и заканчивая строительством храма. Плюс экологические проблемы, где ему не удалось наладить систему работы. Я думаю, что Цуканов уедет из Екатеринбурга с легким сердцем,отметил эксперт Марат Баширов.
Напомним, на должность полпреда президента РФ в УрФО вместо Николая Цуканова был назначен текущий министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.