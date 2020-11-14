Эксперты назвали причины отставки полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова

Он уже в последнее время отяготился этой работой. Был ряд конфликтов, которые ему не удалось купировать, начиная со шпиона и заканчивая строительством храма. Плюс экологические проблемы, где ему не удалось наладить систему работы. Я думаю, что Цуканов уедет из Екатеринбурга с легким сердцем,отметил эксперт Марат Баширов.