Губернатор Куйвашев о главе Нижнего Тагила: «Он очень активный и дееспособный»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своей уверенности в том, что у мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева «все получится».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что Владислав Пинаев для Нижнего Тагила «не новый человек» и выразил уверенность в том, что у мэра «все получится».
В ходе конференции губернатор пояснил, что оценкой деятельности нового мэра Нижнего Тагила должны заняться сами горожане.
Я должен полагаться на мнение людей - это они должны оценивать его работу.
Оценивая Пинаева с позиции губернатора Евгений Куйвашев назвал главу Нижнего Тагила «очень активным и дееспособным», а также заявил что «у него есть желание и взаимодействие с людьми», сообщает Накануне.ru.
Напомним, 15 октября 2018 года Владислав Пинаев был выбран мэром Нижнего Тагила единогласным числом голосов, за него проголосовали 28 народных избранников из 28. С 2006 года Пинаев возглавлял отдел по работе с естественными монополиями Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области. В 2009 году он возглавил отдел лицензирования, а в 2011 стал замминистра промышленности и науки региона. В июле 2012 года Владислав Пинаев занял пост министра промышленности и науки Свердловской области. В марте 2014 года нынешний глава был назначен первым вице-мэром Нижнего Тагила.
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