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Губернатор Куйвашев о главе Нижнего Тагила: «Он очень активный и дееспособный»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатор Куйвашев о главе Нижнего Тагила: «Он очень активный и дееспособный»

Сегодня, 13:30ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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