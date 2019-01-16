Губернатор Куйвашев о главе Нижнего Тагила: «Он очень активный и дееспособный»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что Владислав Пинаев для Нижнего Тагила «не новый человек» и выразил уверенность в том, что у мэра «все получится».

В ходе конференции губернатор пояснил, что оценкой деятельности нового мэра Нижнего Тагила должны заняться сами горожане.

Я должен полагаться на мнение людей - это они должны оценивать его работу.

Оценивая Пинаева с позиции губернатора Евгений Куйвашев назвал главу Нижнего Тагила «очень активным и дееспособным», а также заявил что «у него есть желание и взаимодействие с людьми», сообщает Накануне.ru.