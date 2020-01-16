В Свердловской области появится план по выполнению целей Владимира Путина

В Свердловской области появится план по реализации установок Владимира Путина. Контроль над его созданием возложен на первого замгубернатора Алексея Орлова, а также заместителя губернатора Олега Чемезова. В основу плана ляжет послание Федеральному Собранию.

В соответствии с поставленными задачами в Свердловской области будет скорректирована программа «Пятилетка развития региона».

Все, о чем говорил Владимир Путин в своем послании, имеет непосредственное отношение и к Свердловской области, и к той работе, которую мы ведем, реализуя <…> программу «Пятилетка развития»,отметил Евгений Куйвашев.

На данный момент выполнение «Пятилетки развития» к 2021 году остается под вопросом, потому что не все целевые показатели выполняются. В частности, к 2021 году объем инвестиций должен составить 559 миллиардов рублей, но этот показатель падает, а не растет.