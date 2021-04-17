Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге с поличным при передаче закрытых данных

Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге с поличным при передаче закрытых данных
Сегодня, 13:57ПолитикаФото: pixabay.com
Консул Генконсульства Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз правоохранительных органов и ФСБ.

К нему будут применены все меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк был задержан с поличным при передаче данных, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС. В ФСБ отметили, что подобная деятельность наносит явный вред России.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. Однако в случае нарушения закона или враждебных действий они могут быть высланы на родину.

Напомним, Россия высылает посла США Джона Салливана в ответ на новые американские санкции. Ему рекомендовано отправиться «домой, на консультации». 15 апреля президент США объявил в стране режим ЧС из-за «вредоносной активности» России и ввел новые санкции.

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