Украинский консул задержан в Санкт-Петербурге с поличным при передаче закрытых данных

К нему будут применены все меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк был задержан с поличным при передаче данных, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС. В ФСБ отметили, что подобная деятельность наносит явный вред России.
Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. Однако в случае нарушения закона или враждебных действий они могут быть высланы на родину.
Напомним, Россия высылает посла США Джона Салливана в ответ на новые американские санкции. Ему рекомендовано отправиться «домой, на консультации». 15 апреля президент США объявил в стране режим ЧС из-за «вредоносной активности» России и ввел новые санкции.