Павел Крашенинников собирается баллотироваться в новый состав Госдумы России

Павел Крашенинников собирается баллотироваться в новый состав Госдумы России

Сегодня, 11:00ПолитикаPhoto: Скриншот с видеосюжета ОТВ
Депутат Госдумы России от Свердловской области Павел Крашенинников будет снова баллотироваться в нижнюю палату парламента. Об этом сам политик заявил в эфире ОТВ.

Крашенинников является председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Он родился 21 июня 1964 года в Полевском. В 1983 году окончил Магнитогорский строительный техникум, затем Свердловский юридический институт и аспирантуру там же.

В 1999 году политик возглавил Российскую школу частного права, неоднократно избирался в Госдуму РФ. В 2020 году Крашенинникова включили в рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции.

Напомним, в Екатеринбурге 11 января начался прием заявок на должность мэра города. Заявки до 22 января может подать любой гражданин России в возрасте от 21 года, который не имеет ограничений согласно закону № 67-ФЗ.

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