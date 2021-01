Павел Крашенинников собирается баллотироваться в новый состав Госдумы России

Депутат Госдумы России от Свердловской области Павел Крашенинников будет снова баллотироваться в нижнюю палату парламента. Об этом сам политик заявил в эфире ОТВ.

Крашенинников является председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Он родился 21 июня 1964 года в Полевском. В 1983 году окончил Магнитогорский строительный техникум, затем Свердловский юридический институт и аспирантуру там же. В 1999 году политик возглавил Российскую школу частного права, неоднократно избирался в Госдуму РФ. В 2020 году Крашенинникова включили в рабочую группу по подготовке предложений о поправках к Конституции. Напомним, в Екатеринбурге 11 января начался прием заявок на должность мэра города. Заявки до 22 января может подать любой гражданин России в возрасте от 21 года, который не имеет ограничений согласно закону № 67-ФЗ. В Екатеринбурге начался прием заявок на должность мэра

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter