Митинги в поддержку Навального объявлены в России

О планирующемся в среду, 21 апреля шествии в поддержку Навального рассказали представители ФБК Иван Жданов и Леонид Волков.
На сайте «Свободу Навальному!», созданному после ареста и последующего приговора оппозиционеру, сейчас зарегистрировано свыше 460 тысяч человек.
Судя по информации, размещенной на интерактивной карте, в акции планируют принять участие свыше 900 жителей Нижнего Тагила. В Екатеринбурге на улицы готовы выйти более 15 тысяч человек.
Напомним, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он находится в исправительной колонии Покрова.