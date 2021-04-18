Митинги в поддержку Навального объявлены в России

Митинги в поддержку Навального объявлены в России
Сегодня, 21:42ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники ФБК анонсировали массовые уличные шествия в поддержку Алексея Навального, которые запланированы по всей России на середину недели.

О планирующемся в среду, 21 апреля шествии в поддержку Навального рассказали представители ФБК Иван Жданов и Леонид Волков.

На сайте «Свободу Навальному!», созданному после ареста и последующего приговора оппозиционеру, сейчас зарегистрировано свыше 460 тысяч человек.

Судя по информации, размещенной на интерактивной карте, в акции планируют принять участие свыше 900 жителей Нижнего Тагила. В Екатеринбурге на улицы готовы выйти более 15 тысяч человек.

Напомним, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он находится в исправительной колонии Покрова.

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