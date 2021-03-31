Отбывающий наказание в колонии оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку

По мнению политика, поводом для принятия данного решения стало то, что к нему не приглашают врача и не дают лекарства. Об этом Навальный написал на своей личной странице в Instagram. Также политик пожаловался на то, что ему не позволяют нормально спать, а администрация исправительного учреждения оказывает давление.