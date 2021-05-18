В Генконсульстве США в Екатеринбурге сокращают штат

В Генконсульстве США в Екатеринбурге сокращают штат
В Генконсульстве США в Екатеринбурге сокращают штат
Сегодня, 13:29ПолитикаФото: pixabay.com
В Генконсульстве США в Екатеринбурге сокращают штат по требованию правительства РФ.

Такой информацией с подписчиками в официальном аккаунте в Facebook поделилось дипломатическое представительство в Екатеринбурге, предупредив, что обновление страниц в соцсетях приостановлено в связи с сокращением штата сотрудников.

Напомним, 17 мая было опубликовано прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, которая сообщила о том, что покидает Россию и возвращается на Родину. Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства в Екатеринбурге возобновится в полном объеме.

Сюжеты:
Екатеринбург
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