В Генконсульстве США в Екатеринбурге сокращают штат

Напомним, 17 мая было опубликовано прощальное обращение генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, которая сообщила о том, что покидает Россию и возвращается на Родину. Она выразила надежду, что в скором времени работа консульства в Екатеринбурге возобновится в полном объеме.