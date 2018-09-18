Путин призвал губернаторов не закрываться от имеющих иную точку зрения россиян
18 сентября президент России Владимир Путин провел встречу главами регионов России.
На встрече президент поздравил присутствующих с победой на выборах и призвал губернаторов к терпимости в отношении тех, кто отдал свой голос за других кандидатов.
По словам Владимира Путина, стоит привлекать к решению общих проблем и задач всех граждан и работать в их интересах. Глава государства считает, что закрываться от людей, имеющих иную точку зрения не допустимо.
Граждане не просто сделали выбор в пользу того или иного кандидата, в пользу той или иной партии. Они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают, подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, президент России в обращении к губернаторам подчеркнул, что теперь для них важно эти сигналы понять и разобраться в проблемах не поверхностно, а более глубоко, для того чтобы понять тех граждан, которые решили поддержать не их, а других кандидатов.