Куратором над Уральским федеральным округом назначен Юрий Борисов

Куратором над Уральским федеральным округом назначен Юрий Борисов
Куратором над Уральским федеральным округом назначен Юрий Борисов
Сегодня, 14:22ПолитикаФото: пресс-служба правительства РФ

Куратором над УрФО назначен Юрий Борисов

Кураторство над федеральными округами за вице-премьерами закрепил премьер-министр России Михаил Мишустин. За УрФО будет отвечать заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин распределил кураторов, отвечающих за федеральные округа. Он отметил, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, сообщает «Областная газета».

За УрФО закреплен 64-летний заместитель председателя правительства Юрий Борисов, за Центральным федеральным округом — Дмитрий Григоренко, за Сибирским — Виктория Абрамченко. Ответственной за Северо-Западный федеральный округ стала Татьяна Голикова, за Южным — Марат Хуснуллин. За Приволжским федеральным округом закреплен Дмитрий Чернышенко, а за Северо-Кавказским — Александр Новак.

О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.

Ранее Борисов был заместителем министра промышленности и торговли РФ, первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве России, работал заместителем министра обороны и замглавы кабинета министров.

Напомним, до назначения нового главы минцифры исполняющим обязанности руководителя ведомства глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Юрия Гущина.

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