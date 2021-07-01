Нового управляющего Южным управленческим округом назначил Куйвашев

Нового управляющего Южным управленческим округом назначил Куйвашев
Нового управляющего Южным управленческим округом назначил Куйвашев
Сегодня, 13:07ОбществоФото: pixabay.com
Губернатор Свердловской области назначил нового управляющего Южным управленческим округом. Михаила Астахова, осужденного за взятки, сменит бывший прокурорский работник Александр Гетманчук.

Глава Свердловской области подписал указ о назначении и представил областному правительству нового управляющего Южным управленческим округом — Александра Гетманчука.

Ранее уроженец Серова работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области, отметил Куйвашев.

И выразил уверенность в том, что опыт работы Гетманчука при исполнении новых должностных полномочий ему пригодится, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, глава администрации Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов был уволен с поста в октябре 2019 года в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве. Ранее Астахов был осужден за получение взятки в размере 6 млн рублей. Чиновника приговорили к 8 годам колонии строгого режима, но после обжалования приговора вышестоящая инстанция изменила реальное лишение свободы на условный срок.

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