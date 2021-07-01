Нового управляющего Южным управленческим округом назначил Куйвашев

Напомним, глава администрации Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов был уволен с поста в октябре 2019 года в связи с обвинительным приговором по делу о взяточничестве. Ранее Астахов был осужден за получение взятки в размере 6 млн рублей. Чиновника приговорили к 8 годам колонии строгого режима, но после обжалования приговора вышестоящая инстанция изменила реальное лишение свободы на условный срок.