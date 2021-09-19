Явка в Нижнем Тагиле на выборах в Госдуму в 2021 году превысила явку 2016 года

Явка в Нижнем Тагиле на выборах в Госдуму в 2021 году превысила явку 2016 года
Явка в Нижнем Тагиле на выборах в Госдуму в 2021 году превысила явку 2016 года
Сегодня, 19:16ПолитикаФото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила стали активнее выбирать депутатов Государственной думы. По сравнению с прошлым голосованием, явка тагильчан на 12 часов 19 сентября уже выше на 2,38%.

Явка на выборы депутатов Государственной думы среди тагильчан выросла уже на 2,38%. В 2016 году проголосовало 37,03% тагильчан, по данным на 12 часов 19 сентября 2021 года — уже 39,71%. Данные представлены Свердловским избиркомом.

По-прежнему лидером по явке остаётся Дзержинский район — на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва отдать свои голоса за кандидатов пришли 39,26% дзержинцев. От Тагилстроевского и Ленинского района свои голоса претенденты на депутатский мандат получили от 36,19% и 36,86% жителей соответственно.

Согласно данным по явке в 2021 году, на второе место вышел Тагилстроевский район с 38,70% избирателей. Количество проголосовавших стало на 2,51% больше. Ленинский район по явке стал в этом году третьим — всего 38,54% пришедших на выборы.

Напомним, трехдневные выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области завершатся сегодня в 20 часов.

Сюжеты:
Выборы-2021ЭксклюзивНижний Тагил
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