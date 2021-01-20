Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США

Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США

Сегодня, 23:09ПолитикаPhoto: pixabay
Сегодня избранный президент Соединенных Штатов демократ Джозеф Байден принес присягу на инаугурации и вступил в должность главы государства.

Во время инаугурации Джо Байден поклялся, что будет добросовестно выполнять свои обязанности, а также «поддерживать, охранять и защищать» конституцию США, сообщают РИА «Новости».

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие главы Америки, а именно Билл Клинтон со своей женой и Барак и Мишель Обама. Отмечается, что бывший президент Дональд Трамп со своей супругой покинули Белый дом.

Часть центра города, которая прилегает к Конгрессу и Белому дому, закрыта для движения автомобилей. Также оцеплен Капитолийский холм.

Напомним, 7 января Палата представителей и Сенат в Вашингтоне утвердили голоса выборщиков, которые отдали победу на президентских выборах демократу Джо Байдену.

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