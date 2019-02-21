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«Дорожная карта» по реализации поручений президента РФ будет разработана на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Дорожная карта» по реализации поручений президента РФ будет разработана на Урале

Сегодня, 19:35ПолитикаФото: Департамент информационной политики
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