«Дорожная карта» по реализации поручений президента РФ будет разработана на Урале
Сегодня, 19:35ПолитикаФото: Департамент информационной политики
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Губернатор Свердловской области поручил кабмину разработать «дорожную карту» для реализации поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании к Федеральному собранию.
Разработать «дорожную карту» необходимо уже через месяц, после чего муниципалитеты и кабмин начнут ее реализовывать.
Среди проблем, на которые, по мнению Куйвашева, нужно обратить особое внимание, были названы проблемы здравоохранения, образования, уровень зарплаты и демографическая ситуация в регионе.
Министрам поручено продумать меры стимулирования рождаемости, развитию медицины и обеспечению школ материально-технической базой, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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