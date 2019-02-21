«Дорожная карта» по реализации поручений президента РФ будет разработана на Урале

Разработать «дорожную карту» необходимо уже через месяц, после чего муниципалитеты и кабмин начнут ее реализовывать.

Среди проблем, на которые, по мнению Куйвашева, нужно обратить особое внимание, были названы проблемы здравоохранения, образования, уровень зарплаты и демографическая ситуация в регионе.