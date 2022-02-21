Совет Безопасности РФ высказался за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Госдумы: вопрос о признании ДНР и ЛНР,подчеркнул в начале заседания Владимир Путин.
После вступительной речи президента РФ свои позиции по обсуждаемому вопросу высказали присутствовавшие на расширенном заседании представители власти.
У России моральный долг, я не могу смотреть эти кадры… Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе. И все мировое сообщество смотрит на это, прикрывая глаза. Невозможно говорить ни о каких европейских ценностях. Это античеловечно, антиморально. Дальше с этим нельзя мириться,призвала признать независимость ЛНР и ДНР спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Такую же позицию озвучил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Если ситуация не изменится, а она не изменится, как мне кажется, единственным выходом останется признание ЛНР и ДНР,отметил он.
Еще более категорично по данному вопросу высказался министр обороны Сергей Шойгу.
Нам не оставили выбора, однозначно надо признавать ДНР и ЛНР,заявил он.
В итоге все присутствовавшие на расширенном заседании Совбеза представители власти поддержали признание суверенитета самопровозглашенных республик.
Решение по признанию ДНР и ЛНР будет принято сегодня,завершил заседание Владимир Путин.
Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР призвали население эвакуироваться на территорию России в связи с ожидающимся нападением Украины. 21 февраля главы республик обратились к Владимиру Путину с просьбой признать их суверенитет.