Совет Безопасности РФ высказался за признание суверенитета ДНР и ЛНР

У России моральный долг, я не могу смотреть эти кадры… Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе. И все мировое сообщество смотрит на это, прикрывая глаза. Невозможно говорить ни о каких европейских ценностях. Это античеловечно, антиморально. Дальше с этим нельзя мириться,призвала признать независимость ЛНР и ДНР спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.