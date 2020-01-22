Первый заместитель генпрокурора РФ подал в отставку

На данный момент неизвестно, почему заместитель генпрокурора РФ решил подать в отставку.

Александр Буксман занял пост замгенпрокурора России в 2006 году.

Ранее стало известно, что новым генпрокурором России стал Игорь Краснов. До этого он занимал заместителя председателя Следственного комитета РФ. Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка занял должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).