Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул свой пост. И теперь его ожидает должность замгубернатора Свердловской области. На данный момент исполняющим обязанности мэра является Алексей Орлов, являющийся заместителем главы города. Конкурс по выбору нового мэра назначен на 1 февраля 2021 года. Однако сам Орлов заявил, что пока не решил, будет ли принимать в нем участие.