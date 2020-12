Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил на бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского исполнение обязанностей первого заместителя.

Предполагается, что он может встать на пост первого заместителя губернатора. Эта возможность обсуждалась в ходе рабочей встречи с Евгением Куйвашевым. Для официального назначения на должность требуется одобрение кандидатуры Законодательным собранием. До момента рассмотрения вопроса, а также выполнения обязательных мероприятий, Высокинский будет исполнять обязанности первого заместителя, сообщается на официальном сайте губернатора Свердловской области. Также решением губернатора будет скорректирована должность заместителя губернатора-министра финансов. Теперь это две отдельные должности. Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул свой пост. И теперь его ожидает должность замгубернатора Свердловской области. На данный момент исполняющим обязанности мэра является Алексей Орлов, являющийся заместителем главы города. Конкурс по выбору нового мэра назначен на 1 февраля 2021 года. Однако сам Орлов заявил, что пока не решил, будет ли принимать в нем участие.

