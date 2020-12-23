Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора

Сегодня, 18:57ПолитикаPhoto: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возложил на бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского исполнение обязанностей первого заместителя.

Предполагается, что он может встать на пост первого заместителя губернатора. Эта возможность обсуждалась в ходе рабочей встречи с Евгением Куйвашевым. Для официального назначения на должность требуется одобрение кандидатуры Законодательным собранием. До момента рассмотрения вопроса, а также выполнения обязательных мероприятий, Высокинский будет исполнять обязанности первого заместителя, сообщается на официальном сайте губернатора Свердловской области.

Также решением губернатора будет скорректирована должность заместителя губернатора-министра финансов. Теперь это две отдельные должности.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул свой пост. И теперь его ожидает должность замгубернатора Свердловской области. На данный момент исполняющим обязанности мэра является Алексей Орлов, являющийся заместителем главы города. Конкурс по выбору нового мэра назначен на 1 февраля 2021 года. Однако сам Орлов заявил, что пока не решил, будет ли принимать в нем участие.

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