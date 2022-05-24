Закон о выборах свердловского губернатора теперь соответствует федеральным нормам

Ближайшие выборы главы региона состоятся в ближайшем сентябре. Евгений Куйвашев, занимающий должность уже два срока кряду, теперь получает возможность вновь участвовать в избирательной гонке.
Осенью-зимой минувшего года Госдума утвердила закон об организации публичной власти в субъектах РФ. Как раз в соответствии с ним руководители регионов получили полное право баллотироваться на пост и занимать его сколько угодно раз.
Кроме того, согласно федеральному закона № 414 стала неактуальной мера по отзыву главы региона электоратом. Так что законодательство Свердловской области просто приведено в соответствие с общенациональным.