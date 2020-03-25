В России стартовал прием заявлений на голосование по Конституци по месту нахождения
Сегодня в России начался прием заявлений от граждан, которые в день проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ будут находиться не по месту регистрации. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, заявления будут приниматься до 16 апреля. Обратиться можно в территориальную комиссию, МФЦ, а также направить электронный запрос через сайт госуслуг. Кроме того, с 11 по 16 апреля заявления будут приниматься участковыми избирательными комиссиями.
При подаче такого заявления гражданин из списков по месту регистрации не исключается, но вносится в список временного нахождения в момент голосования.
Также в документе указано, что участник голосования, подавший заявление через портал госуслуг, может отозвать его. Тогда из списков по месту жительства его не исключат.
О необходимости внесения поправок в Конституцию РФ заявил Владимир Путин во время послания Совету Федерации. По словам президента, было внесено более 900 поправок, в том числе об обнулении президентских сроков. 22 марта в Нижнем Тагиле прошел пикет против поправок в Конституцию, на который пришло более десятка человек.