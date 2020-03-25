В России стартовал прием заявлений на голосование по Конституци по месту нахождения

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, заявления будут приниматься до 16 апреля. Обратиться можно в территориальную комиссию, МФЦ, а также направить электронный запрос через сайт госуслуг. Кроме того, с 11 по 16 апреля заявления будут приниматься участковыми избирательными комиссиями.

При подаче такого заявления гражданин из списков по месту регистрации не исключается, но вносится в список временного нахождения в момент голосования.

Также в документе указано, что участник голосования, подавший заявление через портал госуслуг, может отозвать его. Тогда из списков по месту жительства его не исключат.