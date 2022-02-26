Песков: «Украинская сторона отказалась от переговоров»

Напомним, Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после того, как они попросили о помощи. 24 февраля было объявлено о начале спецоперации, задачей которой является демилитаризация и денацификация Украины.