Песков: «Украинская сторона отказалась от переговоров»

Накануне 25 февраля президент РФ Владимир Путин приказал остановить спецоперацию на Украине, так как ожидались переговоры. Однако Киев от них отказался и потому продвижение основных сил продолжилось.
Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции, сказал он журналистам.
Напомним, Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после того, как они попросили о помощи. 24 февраля было объявлено о начале спецоперации, задачей которой является демилитаризация и денацификация Украины.
Основной целью глава государства назвал защиту граждан ДНР и ЛНР. В Минобороны подчеркнули, что удары по гражданским объектам не наносятся и мирному населению ничего не угрожает.