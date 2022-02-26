Песков: «Украинская сторона отказалась от переговоров»

Песков: «Украинская сторона отказалась от переговоров»
Песков: «Украинская сторона отказалась от переговоров»
Сегодня, 18:47ПолитикаФото: 1MI
Киев отказался вести переговоры с Москвой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне 25 февраля президент РФ Владимир Путин приказал остановить спецоперацию на Украине, так как ожидались переговоры. Однако Киев от них отказался и потому продвижение основных сил продолжилось.

Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции, сказал он журналистам.

Напомним, Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после того, как они попросили о помощи. 24 февраля было объявлено о начале спецоперации, задачей которой является демилитаризация и денацификация Украины.

Основной целью глава государства назвал защиту граждан ДНР и ЛНР. В Минобороны подчеркнули, что удары по гражданским объектам не наносятся и мирному населению ничего не угрожает.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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