Десятку российских СМИ грозит блокировка из-за фейков о ситуации на Украине

Десятку российских СМИ грозит блокировка из-за фейков о ситуации на Украине
Десятку российских СМИ грозит блокировка из-за фейков о ситуации на Украине
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1MI
Десять СМИ России могут быть заблокированы по причине размещения на страницах информации не соответствующей действительности. В частности, она касается ситуации на Украине.

Требование ограничить доступ к недостоверной информации по требованию Генпрокуратуры РФ направил Роскомнадзор в адрес ресурсов «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «New Times», «Дождь», «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

На них под видом достоверной информации размещены материалы об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий армии России, а также новости, где операция называется нападением, вторжением или объявлением войны, сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что если информация не будет удалена, то к ресурсам доступ будет ограничен. По всем фактам проводятся административные расследования. Изданиям грозит штраф до 5 миллионов рублей.

Роскомнадзор настоятельно рекомендует редакциям средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ устанавливать их достоверность. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией, сообщает Роскомнадзор.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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