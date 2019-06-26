Определен кандидат на довыборы в свердловское Заксобрание от «Единой России»
Сегодня, 19:34ПолитикаФото: пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
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Депутат Владимир Смирнов выдвинут на довыборы в Заксобрание Свердловской области от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба отделения.
Смирнов выдвинут кандидатом по Орджоникидзевскому одномандатному округу. Основой для решения президиума стал итог предварительного голосования. За кандидатуру Смирнова проголосовали 63,89% голосов.
Довыборы в Законодательное собрание состоятся 8 сентября.
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