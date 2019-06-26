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#домахорошо
Определен кандидат на довыборы в свердловское Заксобрание от «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Определен кандидат на довыборы в свердловское Заксобрание от «Единой России»

Сегодня, 19:34ПолитикаФото: пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
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