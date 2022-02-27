Минобороны РФ сообщило о погибших российских военных

Минобороны РФ сообщило о погибших российских военных
Минобороны РФ сообщило о погибших российских военных
Сегодня, 00:44ПолитикаФото: 1MI
Впервые Минобороны России сообщило о погибших и раненых в ходе военной операции на Украине соотечественниках. Официальное число не уточняется, но, по данным СМИ и телеграмм-каналов, их число варьируется от 150 до 300 человек.

27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине проявляют мужество и героизм. С его слов, не обошлось и без потерь. Однако погибших и раненых, по оценкам ведомства, в разы меньше «уничтоженных националистов».

По данным представителей СМИ и Telegram-каналов, число умерших в ходе демилитаризации и денацификации Украины россиян колеблется от 150 до 300 человек.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. В ответ на это ряд стран ввели санкции против крупных российских банков и компаний. Сейчас Евросоюз рассматривает самая жесткая мера — отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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