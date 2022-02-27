Минобороны РФ сообщило о погибших российских военных

27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине проявляют мужество и героизм. С его слов, не обошлось и без потерь. Однако погибших и раненых, по оценкам ведомства, в разы меньше «уничтоженных националистов».
По данным представителей СМИ и Telegram-каналов, число умерших в ходе демилитаризации и денацификации Украины россиян колеблется от 150 до 300 человек.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. В ответ на это ряд стран ввели санкции против крупных российских банков и компаний. Сейчас Евросоюз рассматривает самая жесткая мера — отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.