Музей компьютеров в Екатеринбурге лишился части экспонатов из-за конфликта на Украине

Отозвать свои экспонаты решили и российские, и иностранные партнеры. Из-за этого большую часть всего того, что демонстрировалось посетителям Антимузея компьютеров и игр, пришлось отправить законным владельцам.
Однако несмотря на это, закрываться он не будет. Выставку просто скорректируют и вместе с уже имеющимися старыми ПК будут показывать что-то еще. Но, скорее всего, уже из запасников.
Антимузей в Екатеринбурге существует с 2013 года. До военной операции на Украине экспозиция была представлена более чем одной тысячей различных экспонатов. В ходе экскурсий гиды могли показать то, как работали персональные ЭВМ времен СССР и всякие «фишки» касательно эволюции «искусственного интеллекта».
Военный конфликт на Украине, из-за которого музей лишился части коллекции, связан с демилитаризацией националистических формирований, осуществлявших блокаду Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время, в связи с обстрелами ВСУ, с территории Донбасса продолжается эвакуация жителей.