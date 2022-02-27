Музей компьютеров в Екатеринбурге лишился части экспонатов из-за конфликта на Украине

Музей компьютеров в Екатеринбурге лишился части экспонатов из-за конфликта на Украине
Музей компьютеров в Екатеринбурге лишился части экспонатов из-за конфликта на Украине
Сегодня, 14:38ОбществоФото: Музей компьютеров и игр, ВК

Коллекционеры оставили свердловский музей компьютеров без части экпонатов

Владельцы ряда экспонатов в екатеринбургском музее компьютеров и игр решили их забрать. Причиной этого назван военный конфликт на Украине.

Отозвать свои экспонаты решили и российские, и иностранные партнеры. Из-за этого большую часть всего того, что демонстрировалось посетителям Антимузея компьютеров и игр, пришлось отправить законным владельцам.

Фото:Музей компьютеров и игр, ВК

Однако несмотря на это, закрываться он не будет. Выставку просто скорректируют и вместе с уже имеющимися старыми ПК будут показывать что-то еще. Но, скорее всего, уже из запасников.

Антимузей в Екатеринбурге существует с 2013 года. До военной операции на Украине экспозиция была представлена более чем одной тысячей различных экспонатов. В ходе экскурсий гиды могли показать то, как работали персональные ЭВМ времен СССР и всякие «фишки» касательно эволюции «искусственного интеллекта».

Военный конфликт на Украине, из-за которого музей лишился части коллекции, связан с демилитаризацией националистических формирований, осуществлявших блокаду Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время, в связи с обстрелами ВСУ, с территории Донбасса продолжается эвакуация жителей.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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