Свердловский избирком планирует приостановить деятельность двух партий
Избирательная комиссия Свердловской области намерена приостановить деятельность региональных отделений партий «Народ против коррупции» и «Партия свободных граждан», так как они не сдали финансовые отчеты, сообщается на сайте избиркома.
Только 55 из 60 региональных отделений политических партий сдали финансовые отчеты за первый квартал 2019 года. Так, не отчитались о денежных средствах отделения партий «Против всех», «Альянс Зеленых — Народная партия», «Российский общенародный союз», «Народ против коррупции» и «Партия свободных граждан».
По словам председателя облизбиркома Владимира Русинова, «Партия свободных граждан» не сдала финансовые отчеты с 2015 года, а «Народ против коррупции» — за 2018 год.
В отношении этих нарушителей по линии Минюста не раз выносились предупреждения, сегодня имеются все основания для приостановления деятельности. Работу в этом направлении совместно с коллегами мы будем продолжать, сказал Русинов.
Из-за отсутствия отчетов за четвертый квартал прошлого года «Партия свободных граждан» была оштрафована на 55 тысяч рублей, а «Народ против коррупции» — на 100 тысяч рублей.
Согласно отчетам регионального избиркома, на счетах свердловских отделений партий числятся 42,5 млн рублей. Лидирует по количеству финансов отделение КПРФ (21,8 млн рублей), на втором месте находится «Единая Россия» (17 млн рублей), на третьем — «Справедливая Россия» (3,3 млн рублей).