Свердловский избирком планирует приостановить деятельность двух партий

Только 55 из 60 региональных отделений политических партий сдали финансовые отчеты за первый квартал 2019 года. Так, не отчитались о денежных средствах отделения партий «Против всех», «Альянс Зеленых — Народная партия», «Российский общенародный союз», «Народ против коррупции» и «Партия свободных граждан».

По словам председателя облизбиркома Владимира Русинова, «Партия свободных граждан» не сдала финансовые отчеты с 2015 года, а «Народ против коррупции» — за 2018 год.

В отношении этих нарушителей по линии Минюста не раз выносились предупреждения, сегодня имеются все основания для приостановления деятельности. Работу в этом направлении совместно с коллегами мы будем продолжать, сказал Русинов.

Из-за отсутствия отчетов за четвертый квартал прошлого года «Партия свободных граждан» была оштрафована на 55 тысяч рублей, а «Народ против коррупции» — на 100 тысяч рублей.