Как скупают голоса: на праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал

На праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал из-за скупки голосов избирателей. Один из участников предварительного голосования из Белоярского ГО рассказал, как подкупают бюджетников.

Кандидат на праймериз в Белоярском избирательном округе, местный депутат рассказал технологию платной вербовки избирателей знакомому. Видео диалога, где мужчина обвиняет в скупке голосов других кандидатов, очевидец прислал в редакцию URA.RU. Видео: URA.Ru Как пояснили изданию в пресс-службе регионального отделения партии, оргкомитет может снять участника с праймериз на основании жалобы, если будут представлены доказательства того, что он занимается подкупом. Напомним, итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня 2021 года. Завершится предварительное голосование, стартовавшее 24 мая, в воскресенье, 30 мая. Итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня

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