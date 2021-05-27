Как скупают голоса: на праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал

Как скупают голоса: на праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал
Как скупают голоса: на праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал
Сегодня, 10:50ПолитикаФото: скриншот видео URA.RU
На праймериз в свердловском муниципалитете произошел скандал из-за скупки голосов избирателей. Один из участников предварительного голосования из Белоярского ГО рассказал, как подкупают бюджетников.

Кандидат на праймериз в Белоярском избирательном округе, местный депутат рассказал технологию платной вербовки избирателей знакомому. Видео диалога, где мужчина обвиняет в скупке голосов других кандидатов, очевидец прислал в редакцию URA.RU.

Видео:URA.Ru

Как пояснили изданию в пресс-службе регионального отделения партии, оргкомитет может снять участника с праймериз на основании жалобы, если будут представлены доказательства того, что он занимается подкупом.

Напомним, итоги праймериз свердловские единороссы подведут на конференции в начале июня 2021 года. Завершится предварительное голосование, стартовавшее 24 мая, в воскресенье, 30 мая.

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