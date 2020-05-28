В Кремле считают данные о высокой смертности медиков от коронавируса недостоверными

Пескова попросили прокомментировать сообщения СМИ о якобы большом количестве смертей от коронавируса среди российских врачей. На что он ответил, что это не так.

Кремль исходит из других данных, а эти данные не находят своего подтверждения,отметил Песков.

По его словам, не известно на основе какой статистики сделаны выводы о высокой смертности медиков. Также он подчеркнул, что в любом случае попросит Минздрав дать соответствующие объяснения.