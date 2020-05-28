В Кремле считают данные о высокой смертности медиков от коронавируса недостоверными
Сегодня, 16:21ПолитикаФото: pixabay.com
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В Кремле считают, что информация о высокой смертности медиков от COVID-19 в России является недостоверной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Пескова попросили прокомментировать сообщения СМИ о якобы большом количестве смертей от коронавируса среди российских врачей. На что он ответил, что это не так.
Кремль исходит из других данных, а эти данные не находят своего подтверждения,отметил Песков.
По его словам, не известно на основе какой статистики сделаны выводы о высокой смертности медиков. Также он подчеркнул, что в любом случае попросит Минздрав дать соответствующие объяснения.
В министерском реестре, по последним данным, значится 101 медик, умерший от COVID-19.
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