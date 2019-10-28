Ройзман рассказал о готовности собирать деньги на выборы в Госдуму через краудфандинг
Сегодня, 23:00ПолитикаФото: страница в инстаграм Евгения Ройзмана/evgeniyroizman
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший мэр Екатеринбурга готов собирать деньги на выборы в Госдуму через краудфандинг, рассказал он в прямом эфире E1.
Он рассказал, что из бизнеса ушел из-за сложившихся обстоятельств.
Финансовая ситуация стала сложнее, но сейчас появилось слово «краудфандинг». Я работаю в открытую, мне скрывать нечего, когда дойдет до дела, я могу выйти и сказать: Вот ситуация такая. Такие-то выборы. Если выиграю — перспектива такая-то. Кто хочет со мной поучаствовать, пожалуйста,сказал он.
По подсчетам Ройзмана, избирательная компания в Госдуму может обойтись в 20 миллионов рублей.
О том, что он планирует идти в Госдуму стало известно в октябре. По его словам, чтобы работать с обращениями граждан ему «нужен статус».
Так же он уточнил, что с финансированием его компании проблем не будет, как не было и раньше.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей