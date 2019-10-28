Ройзман рассказал о готовности собирать деньги на выборы в Госдуму через краудфандинг

Он рассказал, что из бизнеса ушел из-за сложившихся обстоятельств.

Финансовая ситуация стала сложнее, но сейчас появилось слово «краудфандинг». Я работаю в открытую, мне скрывать нечего, когда дойдет до дела, я могу выйти и сказать: Вот ситуация такая. Такие-то выборы. Если выиграю — перспектива такая-то. Кто хочет со мной поучаствовать, пожалуйста,сказал он.

По подсчетам Ройзмана, избирательная компания в Госдуму может обойтись в 20 миллионов рублей.

О том, что он планирует идти в Госдуму стало известно в октябре. По его словам, чтобы работать с обращениями граждан ему «нужен статус».