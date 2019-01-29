Заседание совета при президенте РФ планируется в Екатеринбурге
Сегодня, 20:43ПолитикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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29 января губернатор региона Евгений Куйвашев и председатель комитета по государственному строительству и законодательству госдумы РФ Павел Крашенинников обсудили организацию президентского совета в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Павел Крашенинников отметил важность проведения совета именно в уральской столице.
Евгений Куйвашев поддержал инициативу парламентария и отметил, что в Екатеринбурге созданы все условия для проведения данного мероприятия, сообщает «Областная газета».
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