В Свердловской области предложили передавать землю под питомники без торгов

Данный закон будет распространяться на областные и муниципальные земли, а так же на участки с неразграниченной собственностью. Проект планируют рассмотреть 2 июня.

По словам соавтора законопроекта депутата Вячеслава Вагнера, на сегодняшний момент все существующие приюты в регионе — частные, и не соответствуют требованиям из-за недостаточности места на участках. В связи с этим, было принято решение о необходимости создания межмуниципальных центров для содержания животных.

Согласно новому документу, питомники будут входить в категорию объектов коммунально-бытового назначения. Действующая редакция закона гласит, что получить земельный участок без торгов можно только при условии, что объем капиталовложений в строительство будет составлять не менее 50 миллионов рублей. Вышеизложенное требование не планируется предъявлять к приютам.