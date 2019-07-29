Капчук попросил помощи у омбудсмена из-за отказа в регистрации на выборах
Сегодня, 11:54ПолитикаФото: Страница Сергея Капчука во «ВКонтакте»
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После отказа в регистрации на выборах в Госдуму по Серовскому округу Сергей Капчук попросил помощи у уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой. Капчук разместил петицию на сайте Change.
После сбора подписей Капчук намерен направить петицию омбудсмену. После этого он просит ее обратиться в Конституционный суд. За два дня петицию подписали 74 человека.
Напомним, что ранее избирком отказал Капчуку в регистрации на довыборах в Госдуму из-за того, что с момента погашения его судимости не прошло 10 лет. Однако сам Капчук считает, что его намеренно не пускают на выборы, чтобы не составлять конкуренцию Антону Шипулину.
Капчук был осужден за мошенничество в крупном размере, но помилован в связи с амнистией.
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