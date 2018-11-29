Самый богатый депутат Первоуральска Вадим Четищев лишился мандата «за утрату доверия»
Коллеги проголосовали за лишение мандата депутата гордумы Первоуральска Вадима Четищева из-за нарушения антикоррупционного законодательства.
Депутата лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. В 2017 году Вадим Четищевв в налоговой декларации не указал доход в 100 тыс. рублей, не включил в список имущества квартиру, которая записана на его детей, а также имеющиеся у него доли в нескольких фирмах.
Как пишет «Политсовет», в 2017 году доход депутата составил 41,8 млн рублей. Он был самым богатым депутатом Первоуральска.
По факту сокрытия имущества и доходов, прокуратура провела проверку, по окончанию которой членами рабочей группы по противодействию коррупции было рекомендовано лишить первоуральского депутата мандата.
29 ноября депутаты проголосовали за отстранение Вадима Чертищева от должности с формулировкой «за утрату доверия».
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