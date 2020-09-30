В Верхней Салде дума отправила мэра в отставку

29 сентября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил, что Савченко переходит на работу в правительство или одну из правительственных структур. Он отметил, что окончательное решение о новой должности будет принято в течение двух недель.
Исполняющим обязанности мэра назначен заместитель по ЖКХ Николай Носов, который ранее возглавлял один из цехов ПАО «ВСМПО-Ависма».
Напомним, в конце июня мэр Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что уходит со своего поста по семейным обстоятельствам. Позднее он передумал покидать свой пост. Назвав свой поступок эмоциональным решением.