В Верхней Салде дума отправила мэра в отставку

В Верхней Салде дума отправила мэра в отставку

Сегодня, 13:15ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Дума Верхней Салды поддержала решение о сложении полномочий главой муниципалитета Михаилом Савченко, сообщает «Правда УрФО».

29 сентября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил, что Савченко переходит на работу в правительство или одну из правительственных структур. Он отметил, что окончательное решение о новой должности будет принято в течение двух недель.

Исполняющим обязанности мэра назначен заместитель по ЖКХ Николай Носов, который ранее возглавлял один из цехов ПАО «ВСМПО-Ависма».

Напомним, в конце июня мэр Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что уходит со своего поста по семейным обстоятельствам. Позднее он передумал покидать свой пост. Назвав свой поступок эмоциональным решением.

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