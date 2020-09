В Верхней Салде дума отправила мэра в отставку

Дума Верхней Салды поддержала решение о сложении полномочий главой муниципалитета Михаилом Савченко, сообщает «Правда УрФО».

29 сентября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил, что Савченко переходит на работу в правительство или одну из правительственных структур. Он отметил, что окончательное решение о новой должности будет принято в течение двух недель. Исполняющим обязанности мэра назначен заместитель по ЖКХ Николай Носов, который ранее возглавлял один из цехов ПАО «ВСМПО-Ависма». Напомним, в конце июня мэр Верхней Салды Михаил Савченко заявил, что уходит со своего поста по семейным обстоятельствам. Позднее он передумал покидать свой пост. Назвав свой поступок эмоциональным решением. Мэр Верхней Салды Михаил Савченко передумал уходить в отставку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter