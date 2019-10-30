«Уралсевергаз» отсудил у ВГОКа 7,4 миллиона рублей за поставку газа

Изначально истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика долг за оказание услуг газоснабжения и транспортировки газа в 25 миллионов рублей с учетом пени. К участию в судебном заседании в качестве третьего лица было привлечено АО «ГАЗЭКС», как газораспределительная компания между истцом и ответчиком. При этом самостоятельных требований организация не заявляла. В ходе судебного процесса «Уралсевергаз» уточнил свои требования и сумма задолженности составила 25,6 миллиона рублей за период с 26 апреля по 7 августа, а также с 8 августа до дня фактической оплаты. 16 сентября истец вновь подал ходатайство на изменение размера требований. Он попросил у суда взыскать с ВГОКа 7,4 миллиона рублей. Ответчик выступил с ходатайством о снижении размера неустойки, так как долг был частично погашен.