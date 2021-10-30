«Теперь официально»: Алексей Балыбердин подтвердил свое назначение на УВЗ в Тагиле

Депутат Госдумы седьмого созыва от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин сменил на посту директора по персоналу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Константина Захарова. Последний, в свою очередь, стал новым представителем тагильчан в Государственной думе восьмого созыва.

Факт своего назначения Алексей Балыбердин подтвердил редакции TagilCity.ru накануне. Позднее о возвращении в Нижний Тагил Алексей Владимирович рассказал на своей странице во ВКонтакте. Теперь официально. Вчера был подписан приказ о назначении меня на должность директора по персоналу ОАО «НПК « Уралвагонзавод»,сообщил экс-депутат. Балыбердин выразил благодарность всем своим избирателям. Помимо этого Алексей Владимирович подчеркнул особую важность для него именно тех комментариев, которые были высказаны в соцсетях. Хочу поблагодарить моих избирателей. Всех вас, кто меня поддерживал и кто нет, кто соглашался с моими решениями и кто спорил со мной, кто молча писал комментарии в соцсетях и тех, кто открыто высказывал мне своё мнение. Всем огромное спасибо за совместную работу, сообщается на странице нового директора по персоналу УВЗ. Подводя итоги в своем обращении к тагильчанам, Алексей Балыбердин подчеркнул, что «был и остается уралвагонзаводцем». Обращение тагильского экс-депутата не осталось незамеченным пользователями соцсетей — за несколько часов после публикации в соцсетях слова Алексея Владимировича оценили около тысячи человек. Напомним, о назначении экс-депутата Госдумы от Нижнего Тагила на должность директора по персоналу УВЗ Алексея Балыбердина 29 октября сообщила пресс-служба предприятия. На этом посту тагильчанин сменил Константина Захарова, ставшего новым представителем Государственной думы от Тагила. ЕВРАЗ и УВЗ имеют разные уровни влияния. Мнение политологов о «Кланах Нижнего Тагила»

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