В России принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Теперь за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрен штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо наказание на срок лишения свободы до трех лет в случае заражения нескольких людей. В случае смерти человека по вине нарушителя штраф возрастает от одного до двух миллионов рублей с запретом на занятие определенного рода деятельностью сроком от трех до пяти лет, или в размере заработной платы за четыре-пять лет, либо до пяти лет лишения свободы. Если в результате преступного поведения человека погибло нескольких людей, то это грозит ему лишением свободы на срок до семи лет.