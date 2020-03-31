В России принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Госдумой принят закон о несении уголовного наказания за нарушение карантина. Законопроект был предложен Павлом Крашенинниковым, главой комитета по государственному строительству и законодательству и Вячеславом Володиным, председателем Госдумы, сообщает Коммерсантъ.
Теперь за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрен штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо наказание на срок лишения свободы до трех лет в случае заражения нескольких людей. В случае смерти человека по вине нарушителя штраф возрастает от одного до двух миллионов рублей с запретом на занятие определенного рода деятельностью сроком от трех до пяти лет, или в размере заработной платы за четыре-пять лет, либо до пяти лет лишения свободы. Если в результате преступного поведения человека погибло нескольких людей, то это грозит ему лишением свободы на срок до семи лет.
Кроме того, в законе также предусмотрены меры наказания за распространение ложной информации в России о коронавирусе.
Напоминаем, что с 30 марта в Свердловской области введен режим всеобщей самоизоляции. Теперь выходить из дома следует только на работу, прогулку с собакой или до ближайшего продуктового магазина.