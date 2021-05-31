Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области

Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области
Куйвашев и Шипулин стали лидерами голосования на праймериз в Свердловской области
Сегодня, 12:07ПолитикаФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Евгений Куйвашев и Антон Шипулин стали лидерами голосования по итогам праймериз в Свердловской области.

По итогам предварительного голосования по общим спискам за кандидатов на выборы в Госдуму РФ с большим отрывом победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За него отдали свои голоса 174,5 тысячи избирателей. На втором месте — биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин, набравший 64,4 тысячи голосов. На третьей строчке оказался Павел Крашенинников — 61 тысяча голосов.

Один из самых молодых кандидатов Дмитрий Арды из Нижнего Тагила, за которого отдали свои голоса 7,4 тысячи зарегистрировавшихся избирателей, занял 13 место. Это лучший результат среди представителей Тагила, участвующих в предварительном голосовании по общепартийному списку в Свердловской области.

В праймериз «Единой России», проходившем с 24 по 30 мая, приняли участие 156 кандидатов, претендующих на кресло в Госдуме и Законодательном собрании Свердловской области. В голосовании поучаствовали свыше 330 тысяч свердловчан.

Напомним, на праймериз в Нижнем Тагиле по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу победил директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров. Он набрал свыше 25 тысяч голосов избирателей.

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