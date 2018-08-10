Все образовательные учреждения Нижнего Тагила сданы к 1 сентября досрочно

К приёмке были заявлены 63 школы, 10 детских садов и 16 учреждений дополнительного образования.

В общей сложности к началу учебного года подготовлены 74 здания школы, 143 детских сада и 41 задние учреждений допобразования. На эти цели были потрачены 475 326 рублей. Деньги пошли на капитальный и текущий ремонты.

В частности на восстановление школы №56 и на строительство спортивной площадки у школы №8. К первому сентября проведены мероприятия по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и защите от террористической угрозы. В школы были закуплены учебники, мебель, оборудование и мягкий инвентарь.