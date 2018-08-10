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Все образовательные учреждения Нижнего Тагила сданы к 1 сентября досрочно
Сюжеты:
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Все образовательные учреждения Нижнего Тагила сданы к 1 сентября досрочно

Сегодня, 09:30Наука
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