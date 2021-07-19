Разработка биочипа для тестирования на COVID-19 началась в России

Биочип для тестирования на COVID-19 появится в России

Биочип для индексации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом COVID-19, создается в России. Разработкой занимается Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики в Санкт-Петербурге.

Результаты комплексного изучения коронавирусной инфекции Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной, где говорится о работах в направлении создания прототипа ДНК-биочипа для тестирования на «ковид», опубликовал Роспотребнадзор, сообщают «Новые известия». Направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, в том числе экспресс-диагностику коронавируса с помощью пептидов разрабатывает Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Напомним, в начале июля Роспотребнадзор обязал изолироваться приезжающих из-за рубежа россиян без прививок от коронавируса. Данная мера вступила в силу с 7 июля 2021 года. Однако она относится только к тем, кто не переболел или не принял участие в вакцинации. Изолироваться приезжающим из-за рубежа россиянам без прививок обязал Роспотребнадзор

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