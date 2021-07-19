Разработка биочипа для тестирования на COVID-19 началась в России

Разработка биочипа для тестирования на COVID-19 началась в России
Разработка биочипа для тестирования на COVID-19 началась в России
Сегодня, 13:44НаукаФото: 1mediainvest.ru

Биочип для тестирования на COVID-19 появится в России

Биочип для индексации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом COVID-19, создается в России. Разработкой занимается Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики в Санкт-Петербурге.

Результаты комплексного изучения коронавирусной инфекции Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной, где говорится о работах в направлении создания прототипа ДНК-биочипа для тестирования на «ковид», опубликовал Роспотребнадзор, сообщают «Новые известия».

Направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, в том числе экспресс-диагностику коронавируса с помощью пептидов разрабатывает Инжиниринговый центр микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Напомним, в начале июля Роспотребнадзор обязал изолироваться приезжающих из-за рубежа россиян без прививок от коронавируса. Данная мера вступила в силу с 7 июля 2021 года. Однако она относится только к тем, кто не переболел или не принял участие в вакцинации.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
РоссияздоровьеРоспотребнадзоробществотестированиечипкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы